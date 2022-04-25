الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 3 أسابيع.. كم سعره اليوم؟

انخفض الذهب بنسبة 0.7% إلى ما دون 1.920 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، وتحديدًا عند 1915 دولارًا للأوقية عند تحرير الخبر، ووصل إلى أدنى مستوياته في ما يقرب من 3 أسابيع، حيث استمرت احتمالية تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل أسرع في دعم عوائد الدولار والخزانة الأمريكية، مع تراجع الطلب على للسبائك.

توقعات رفع الفائدة تهبط بالذهب

وفي حديثه في لجنة استضافها صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كانت «مطروحة على الطاولة» لشهر مايو، وأكد أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ملتزمين بجهود مكافحة التضخم.

أعلى مستوى للدولار

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في عامين عقب هذه التصريحات، في حين استقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وفي غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين من حالات عدم اليقين الجيوسياسية وخطر الركود التضخمي، مما قد يدفع الطلب على الملاذ الآمن ويدعم أسعار الذهب.

على الصعيد التاريخي، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداوله عند 1951.66 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وسط توقعات بأن يتم تداول المعدن الأصفر عند 2015.00 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

بورصات الذهب حول العالم

ويجرى تداول الذهب في الغالب في سوق «OTC» بالعاصمة البريطانية لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية «COMEX» وبورصة «شنغهاي» للذهب، ويعد المعدن الأصفر بإجماع الاقتصاديين، استثمارًا جذابًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويذهب نصف استهلاك العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات و 10% في أغراض الصناعة، وأكبر منتجي الذهب في العالم هم: الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين المجوهرات الذهبية هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وروسيا والإمارات.