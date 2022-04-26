«الإنجيلية» تهنئ محافظ القاهرة بقرب عيد الفطر: نصلي لدوام الفرحة في مصر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، فى زيارته اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

«الإنجيلية» تهنئ القيادات التنفيذية بالقاهرة

في بداية اللقاء، نقل رئيس الإنجيلية، أرق التهاني وخالص الأمنيات لجميع القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري.

وأضاف رئيس الإنجيلية: «فخورون بمحافظة القاهرة، وببلادنا الجميلة مصر، ونصلي ليمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين».

محافظ القاهرة يعرب عن سعادته بزيارة أندريه زكي

من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا: «تهنئتكم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية وأصيلة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة».