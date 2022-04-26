لن يحرم أحد.. 17 إجراء بمحافظة القاهرة استعدادا لامتحانات نهاية العام

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية التعليم في القاهرة، بسرعة الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، متابعة الاستعدادات النهائية التي اتخذتها المديرية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية، والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل اللجان، وارتداء الكمامات، والتنسيق مع المنطقة الصحية لمتابعة اللجان أيام الامتحانات.

استعدادات القاهرة لامتحانات الترم الثاني

أشار عطية، خلال عرض استعدادات المديرية للامتحانات، إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها، للاستعداد للامتحانات:

- الإعلان عن جدول الامتحانات بشكل واضح قبل إجازة العيد، حتى يطلع عليه الطلاب وأولياء الأمور.

- عدم حرمان أي طالب من الامتحانات.

- مطالبة القائمين على اللجان بضبط النفس وحل المشكلات.

- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة في بعض مدارس القاهرة.

- غرف عمليات بالإدارة التعليمية، وتواجد الموجه المشرف على وضع الامتحان بها.

- منع الغش نهائيا، واتخاذ ما يلزم لضبط اللجان.

نظافة المدارس

- التشديد على نظافة المدارس والأماكن المحيطة، وسلامة الطرق المؤدية للمدارس، ومنع الاشغالات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.

- سرية أعمال الامتحانات مسؤولية المدير العام والوكيل والمشاركين فيها.

- الانتهاء من إقرار الموانع وإقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية على كل المستويات.

- الالتزام بوضع أسئلة الامتحانات، وفقا للمقرر الدراسي للمادة، ومراعاة المحذوف من المنهج، ومراعاة الزمن المحدد للإجابة.

وضع امتحان احتياطي

- وضع امتحان احتياطي في جميع المواد الدراسية.

- بدء الامتحانات المواد خارج المجموع من يوم 7 حتى 10 مايو المقبل، وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

- إلزام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعدم الاستعانة بالكتاب أو التابلت.

- امتحانات الثانوية العامة بابل شيت، مع الاستعانة بورقة مفاهيم.

- تقام الامتحانات خارج المجموع والهوية القومية داخل المدارس، وفي لجان مؤمنة.

- المرور على مقار لجان الامتحانات، ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات.

- الالتزام بكل آليات وضوابط طباعة الامتحانات فى سرية تامة.