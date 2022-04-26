حملات نظافة وإنارة وتمهيد طرق مكثفة تزامنا مع الأعياد بطهطا

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة العامة بمراكز وقرى محافظة سوهاج.

حملة نظافة مكثفة ببنجا والصفيحة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، التابعة لمحافظة سوهاج، حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتمهيد وتسوية الطرق بمجلس قروى الصفيحة ومجلس قروى بنجا، حيث تم استهداف طريق بنى حرب نزلة القاضى وكذلك أعمال الإنارة وتركيب اللمبات والكشافات بقرية بنى حرب التابعة لمجلس قروى بنجا، تمت هذه الأعمال بناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف السيد البحيرى رئيس قرية الصفيحة وأشرف عبد الرحيم رئيس قرية بنجا، وأحمد حسن عبد الحفيظ سكرتير قرية الصفيحة، وعلي بخيت سكرتير قرية بنجا، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة بمركز طهطا، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

استمرار حملة النظافة وتمهيد الطرق بشطورة

كما قام قروى شطورة بأعمال تمهيد وتسوية الطرق وغسل البلدورات والارصفة بقرية شطورةباشراف وائل ابوعليو رئيس قرية شطورة وتنفيذ مسؤولى الاشغالات ومسؤولى النظافة بمجلس قروى شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وتمت الحملة باستخدام معدات الوحدة

متابعة أعمال التطهير والتعقيم وري المنتزهات بمدينة طهطا

وفي إطار آخر، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأثناء الاحتفالات المستمرة بالأعياد تابع عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج أعمال التطهير والتعقيم وري المنتزهات والحدائق العامة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، كما تم العمل على تمهيد وتسوية وتطوير طريق السوق القديم غرب طهطا والعمل على رفع كفاءة الطريق وقام بأعمال التطهير والتعقيم نواب رئيس المركز وفريق التطهير والتعقيم بالشؤون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.