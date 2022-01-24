حملة نظافة في أحياء الأقصر استعدادًا لعيد الشرطة

نفذت أحياء مدينة الأقصر، عددا من حملات نظافة شاملة على جميع الأحياء والطرق المهمة داخل المحافظة السياحية، من أبرزها تنظيف وغسل النصب التذكاري بجوار ميدان الملك عبدالله شمال محافظة الأقصر تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فضلا عن تعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء والتي تهدف لضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن فضلا عن تكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة السياحية.

حملات نظافة في الشوارع

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن حي جنوب نفذ بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، حملة ترابية بدءً من ثلاجة الأخوة المتحدين حتى نهاية شارع التليفزيون، كما تم غسل أرصفة شارع خالد ابن الوليد، بدءًا من فندق إيبروتيل وصولاً لميدان الشيراتون، وتفريغ صناديق شارع التليفزيون وشارع الجولي فيل وطلائع النصر ونظافة جزيرة شارع التليفزيون، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والتجميل.

استمرار أعمال التنظيف بحي المطار

وتابع رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات صحفية، أن أعمال التنظيف استمرت داخل حي المطار، وفيها جرى قص وتهذيب الأشجار بطريق يسى العمارى مع رفع مخلفات القص، كما تم إجراء أعمال تنظيف في طريق المطار وكذلك رفع مخلفات القصب بقيادة رئيس الحى، ثم رفع القمامة من صناديق طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة الفاخورة وبنزينة عواد وطريق الدقاديق، واستكمال نظافة طريق المطار بالإضافة لنظافة الجزر بالوردية المسائية.

وأسفرت الحملات في أعمال النظافة عن رفع 40 طن مخلفات قمامة وأتربة وتراكمات صلبة من جميع الشوارع والطرق.