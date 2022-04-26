لمريض الكلى.. احرص على عمل هذه التحاليل والفحوصات بشكل دوري

العديد من مرضى الكلى يغفلون عن إجراء تحاليل وفحوصات طبية بشكل دوري، ما قد يؤثر بشكل سلبي على سلامتهم وصحتهم ويُزيد من نسبة تعرض المريض للفشل الكلوي، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان عن طريق الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التحاليل والفحوصات التي يجب على كل مرضى الكلى إجراؤها بشكل دوري.

إجراء تحليل وظائف كلى وبول وصورة دم

يقول الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية، إن مريض الكلى يجب عليه إجراء وظائف كلى مرة واحدة على الأقل في الأيام العادية، وفي حالة صيام شهر رمضان تصبح مرة أسبوعياً، بالإضافة إلى تحليل البول وصورة الدم والهيموجلوبين.

موجات صوتية على البطن والحوض

وأضاف «صلاح» أنه يجب على مرضى الكلى أيضاً إجراء موجات صوتية على منطقة البطن والحوض، مرة كل 6 أشهر، وفي حالة إذا كان مريض الكلى أصيب به نتيجة السكر، فيجب عليه في هذه الحالة فحص لقاع العين مرة على الأقل كل عام.

وأشار عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية إلى أنه إذا كان مريض الكلى رجلا وتعدى عمره الـ 40 عاماً فإنه ينبغي عليه إجراء دلالات الأورام الخاصة بالبروستاتا مرة على الأقل كل عام، وفي حالة إذا كانت سيدة وعمرها أكثر من 30 عاما، فيجب عليها أن تحرص على الكشف بشكل مستمر على منطقة الثدي خوفاً من الإصابة بأورام الثدي.

متابعة مستمرة بين مريض الكلى والطبيب

وأكد «صلاح» أنه يجب أن يكون هناك متابعة بشكل دائم بين المريض وطبيب الكلى، لأنه من الممكن أن يتم اكتشاف أنه هناك اعتلال كلوي، لكن مع المتابعة الجيدة والالتزام بالقواعد الطبية السليمة من الممكن أن الكلى تعيش لمدة طويلة، وعلى النقيض من الممكن أيضاً أن يكون المريض في البداية ويتم إهمال كل من العلاج والتعليمات ويحصل على مسكنات ويوصله ذلك إلى الفشل الكلوي في فترة وجيزة.