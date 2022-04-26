«التموين» تبدأ صرف الاستعاضة الأولى للبقالين لسلع شهر مايو 2022

تستعد مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف الاستعاضة الأولى من حصص السلع المخصصة للبقالين التموينيين، وذلك من أجل تغذية منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي بالسلع التموينية والغذائية، قبل توجه المواطنين لصرف المقررات والحصص الخاصة بهم والخاصة بشهر مايو 2022.

موعد صرف تموين مايو لأصحاب البطاقات التموينية

ومن المقرر أن يقوم أصحاب البطاقات التموينية بصرف تموين شهر مايو 2022، يوم الأحد المقبل الموافق 1 مايو، لـ64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموين، إذ تخصص الوزارة لكل فرد منهم حصة تموينية مختلفة عن الأخر، إذ يحصل الفرد الواحد على 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع على البطاقة، فيما تتغير قيمة الدعم، ويحصل الفرد على 25 جنيها فقط بعد الفرد الرابع.

قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022

ومن جانبه، قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022 هي نفسها قائمة السلع التموينية لشهر إبريل الجاري، دون تغير، مؤكدا استمرار حذف سلعة الدقيق من القائمة، وجاءت قائمة السلع كالتالي:

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

- مكرونة 400 جرام 4 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه.

- حليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

- زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا.

- كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه.

- بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام بسعر جنيهان.

- كیس سايل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهان.

- بسكويت يويوز ساده 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2 جنيه.

- بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.