مستشفى «ساقلتة المركزي» يستعد لاستقبال الصيف بتوفير اللقاحات والأمصال

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، الذي ينشط به وجود الحشرات والزواحف بالقرى والمراكز المتاخمة للجبل، في محافظة سوهاج، تم حث المراكز على توفير الأمصال واللقاحات اللازمة داخل المستشفى المركزي والوحدات الصحية، لسرعة وسهولة وصول المريض إليها عند الحاجة.

تفقد توافر مصل لدغ الثعبان وعض الكلب

وقام ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، بزيارة مفاجئة لمستشفى ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج وذلك للتأكد من توافر الخدمات، ووجود الأطباء، فضلاً عن توافر الأدوية ونظافة المبنى وتوفير الأمصال الخاصة بلدغ الثعبان والعقرب وعضة الكلب، كما تفقد بنك الدم للتاكد من وجود رصيد أكياس دم كافية بالبنك.

تفقد المستشفى المركزي الجديد والمركز الخدمي

كما تفقد رئيس مدينة ساقلته مبنى المستشفى المركزي الجديد، والاطمئنان على حسن سير العمل به، كما قام بزيارة المبني الخدمي لقرية «سفلاق» بمركز ساقلتة في محافظة سوهاج، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات به.

المرور تباعاً على المصالح الخدمية بساقلتة لتفقدها

وصرح ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بمحافظة سوهاج، بأنه سوف يتم المرور تباعاَ علي جميع المصالح الحكومية وكذلك المشروعات القائمه بدائرة المركز لتفقد سير العمل بها.

حملات نظافة ورفع المخالفات بشوارع ساقلتة

وفي إطار آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بمحافظة سوهاج برفع المخالفات وتسويه شارع الحرية، وشارع أسيوط - سوهاج، ورفع مخلفات الصرف الصحي بمدينة ساقلتة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وإظهار المظهر الحضارى اللائق للمدينة.