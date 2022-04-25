وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام الدوري الرمضاني للأحياء المطورة

شهد الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات نهائيات دورات الكرة الخماسية الرمضانية لدوري الأحياء المطورة، ودوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، ودوري العاملين بمحافظة القاهرة باستاد نادي الشمس.

وحضر الحفل، إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وسيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة، والإعلامي أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات محافظة القاهرة ووزارة الشباب.

محافظ القاهرة يشكر وزير الرياضة

ووجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الشكر لوزير الشباب والرياضة على دور الوزارة المتميز في إقامة مثل هذه المسابقات التي تنمي قدرات الشباب وتكتشف مواهبهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التي تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الاحتفالية ختام دوري الأحياء المطورة التي أقيمت تحت شعار الرياضة أسلوب حياة في خماسى كرة القدم، بمشاركة 192 لاعبا، التي انطلقت على ملاعب الأسمرات بالمقطم بداية شهر رمضان، وشارك فيها أحياء الأسمرات، وأهالينا، وروضة السيدة زينب، والخيالة، والمحروسة، وكذلك ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت تحت شعار «بالرياضة أكمل حياتي» للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 64 فريقا، إلى جانب ختام الدورة الرياضية للعاملين بمحافظة القاهرة، كما تضمن الحفل عروض فنية ورياضية لطلائع الشباب والرياضة.

المباريات النهائية للكرة الخماسية

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة منافسات المباريات النهائية لدوري الكرة الخماسية للأحياء المطورة، التي أسفرت عن فوز فريق مدينة الأسمرات 2 بالمركز الأول، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية التي فاز بها فريق الاباجية بالمركز الأول، وحصد فريق هيئة النقل العام المركز الأول في دوري العاملين بمحافظة القاهرة.