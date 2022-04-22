وزير الرياضة وأولاده يخوضون تجربة «سكاي دايفينج»: بلدي جميلة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه قرر المشاركة في تجربة «سكاي دايفينج» تشجيعا للفكرة وتنتشر في مصر، وأن يكون المسؤولون نموذجًَا لذلك.

الحوار والصداقة لغة تعامله مع أولاده

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال استضافته مع أولاده «مصطفى» و«ياسمين»، ببرنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، في حلقة خاصة اليوم الجمعة، أن زوجته لها دور في تربية أولاده، حيث ولدت «ياسمين» أثناء دراسته في كندا، والحوار والصداقة بينه وبين أولاده، تتواجد في المنزل.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه يستغنى عن استخدام الموبايل طوال اليوم لزيادة تركيزه في العمل، لكن في الصباح أو الليل يمكنه الاطلاع على الموبايل، بينما قالت ابنته «ياسمين» إنها لا تستطيع الاستغناء عن الموبايل، «بحرص على إرسال الرسائل لوالدي مش رسائل صوتية عشان اتأكد أنه بيشوف الرسايل».

رد فعل الوزير بعد قفزه من الطائرة

وأشار الدكتور أشرف صبحي، عقب قفزه مع أولاده من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سماء العاصمة الإدارية الجديدة، «بلدي جميلة ومبسوط جدا وحاجة أول مرة أعملها، في مصر عندنا رياضة القفز بالمظلات، مبسوط جدا، احنا في سماء العاصمة الإدارية، عاصمة المستقبل شكرا للرئيس».

من جانبه، قال «مصطفى»، نجل الوزير، إنه لم يخض من قبل مغامرة بدون علم والده، «لما بروح أي حتة بخاف حاجة تحصل وضميري هيأنبني عشان لو حصلت حاجة هضطر اتصل على حد فيهم، طب وليه ما أنا أقول من الأول»، وهذا كان رأي «ياسمين» أيضا، التي قالت: «نفس الشيء، مش بحس إني محتاجة أخبي حاجة».