كرم جبر: السوشيال ميديا تحولت إلى كائن شرير ينشر التصرفات الشاذة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الشخصية المصرية بحاجة لضرورة إحيائها من كل النواحي النفسية والعاطفية والسياسية والاقتصادية، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة طرأت علينا أشياء حادة وساعد علي نشرها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى كائن شرير في كثير من الأحيان، بحسب وصفه.

كود مهني لمواجهة ظاهرة الانتحار إعلاميا

وأوضح «جبر» خلال استضافته في لقاء خاص على فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن المجلس أصدر كودا مهنيا في تناول حوداث الانتحار للحد من انتشارها، ويجرى العمل على إغلاق منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر التصرفات الشاذة التي تدعم إراقة الدماء ونشر العنف، مطالبا بالتكاتف من أجل التنظيم ووضع الضوابط والأكواد التي تدعم لاثقافة ترفع درجات الوعي ونعود للمكانة الأخلاقية التي تميزنا بها قديما.

جبر: لم أنقطع عن كتابة مقالي اليومي منذ 2005

وأشار «جبر» إلى أنه لم ينقطع عن الكتابة اليومية حتى في أعقاب ثورة 2011، إذ كان محافظا على مقاله اليومي للعيش في الأجواء السياسية والاقتصادية، والقرب من المجتمع خاصة أن الكاتب لابد أن ينخرط ويختلط ويحتك بصفوف المجتمع.

وذكر، أن الكاتب لابد له من الحصول على مخزون ثقافي يعادل ما ينتجه من إبداع أدبي، ويحصل عليه من الاطلاع على الأحداث برؤية ثاقبة قائمة على التحليل.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الصحفي أو الإعلامي المتميز يصعد فوق المعوقات من خلال قلمه أو شاشته ولا يبحث عن شماعة يعلق عليها بعض الكسل الذي يصيبه، وفي فترة الستينيات من القرن الماضي كانت هناك قيود شديدة على الصحف، وكان صلاح حافظ رئيس تحرير روز اليوسف، والذي مُنع من الكتابة في روز اليوسف، يعمل في باب متخصص اسمه «تعبئة الشمس في زجاجات» إضافة لفوازير يومية، وكان يوجها خلالهما رسائل غير مباشرة للقيادة السياسية، ليؤكد حبه لمهنته برغم فرض القيود عليه فظل محافظا على مهنيته.