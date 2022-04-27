حظك اليوم برج القوس الأربعاء 27-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاعره المتوهجة جعلت من مولود برج القوس شخصية رومانسية، ينجح بشكل كبير في علاقته العاطفية مع شريك حياته، كما أنه يحب تجربة كل ما هو جديد برفقته، ويعشق السفر والرحلات وخوض المغامرات، كما أنه يتصف بالكرم الزائد، ويحب الإسراف كثيرا ولا يبخل على نفسه على الإطلاق، ويعشق تدليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي من الأشياء، كما أن في داخله طفل صغير، ويحمل بين أضلعه أطيب القلوب على الإطلاق.

ويتميز مولود برج القوس أيضا بأنه لديه شخصية اجتماعية بشكل كبير، يحب التعرف على أشخاص جديدة، ويعتقد أن مولود برج القوس صاحب إراة قوية، ويبحث مولود برج القوس دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء وسوء التعبير، ولتعطِ انتباها أيضا لصحتك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، حاول أن تبدي استعدادا للتفاهم مع من حولك وحاول أن تحل الخلافات بهدوء وحكمة.

الحب عند برج القوس

يتميز مولود برج القوس بأن حبه نادر الوجود، فو يقترب من المثالية بشكل كبير، وعندما يتعلق برج القوس بشخص ما، فإنه يصبح شيئا ساميا بالنسبة له، ويحيطه بهالة من نور حتى يحافظ عليه مدى الحياة، كما أنه لديه قلب صادق، ويتميز بالوفاء لشريكه وعاطفته وحنانه عليه.