كرم جبر: تسليم تراخيص 120 موقعا وجريدة وقناة جديدة بعد عيد الفطر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج تدريبي بتكلفة مالية كبيرة جرى تدبيرها، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف 60 إعلاميا بشكل مكثف لمدة 3 أشهر، وتكلفة التدريب للفرد وصلت إلى 60 ألف جنيه تحملها المجلس.

وأشار إلى أن المجلس قرر تخصيص البرامج التدريبية لشباب الإعلاميين والكوادر، ويتم اختيارهم بالتوافق بين الهيئات مثل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال وضع معايير وقواعد منضبطه لاختيار قيادات المستقبل الإعلامية.

معايير تدريب الإعلاميين الشباب في الأكاديمية الوطنية

وأوضح «جبر» خلال استضافته في لقاء خاص على فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن القواعد تضمنت عنصر السن للمتقدم للبرنامج التدريبي، والذي وصل إلى 40 أو 45 عاما.

وذكر، أن البرامج التدريبية تتضمن محتوى خاص بحقوق الإنسان وبالتغيرات المناخية والفنون الإعلامية بكل صورها، وجانب عملي من خلال زيارة القنوات الكبرى في مدينة الانتاج الإعلامي والصحف الكبرى ومراكز الدراسات والأبحاث، على أن تنتهى اللجان المشكلة من تحديد المرشحين للبرامج التدريبية عقب عيد الفطر وفقا للمعايير والقواعد المحددة.

وأشار «جبر» إلى أن معايير القبول ستتضمن اختبارات المعلومات العامة ومستوى الإلمام باللغات وعلوم الحاسب الآلى، وستُعلن الأسماء كاملة بعد الاختبارات وتعتمد من جميع أعضاء اللجنة المشكلة، لافتا إلى أن الضوابط لا تتضمن «الواسطة» أو المحسوبية وستكون بمنتهى الشفافية وبرقابة من الهيئات والجهات المعنية.

تسليم تراخيص 120 موقعا وجريدة جديدة بعد العيد

وأضاف «جبر» أنه بعد عيد الفطر المقبل ستعقد احتفالية كبرى لمنح تراخيص لأكثر من 120 جريدة وقناة وموقعا إلكترونيا، وسيبدأ بعدها العمل على فتح مرحلة جديدة للتقدم للتراخيص، لافتا إلى أن القانون يشترط دفع 50 ألف جنيه كشرط للترخيص، والمجلس اقترح تقسيط المبلغ للتيسير على المؤسسات وإطلاق أكبر عدد من المواقع بشكل شرعي ورسمي وقانوني، مع ضمان حقوق العاملين بها خاصة بعد 2011.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الحفاظ على حقوق العاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحفية من أهم أهداف ومجالات عمل المجلس.