كريم قاسم: عشقى لأدوار الشر سبب موافقتى على «يوتيرن ».. وارتبطت بسيدة تكبرنى بـ10 سنوات «العمر مجرد رقم»

فنان شاب، حفر اسمه وملامحه فى ذهن الجمهور بعد نجاح فيلمه «أوقات فراغ» قبل نحو 18 عاماً، قدّم أدواراً فنية متنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى وحتى الأكشن، واستطاع من خلال هذه الأدوار الوصول إلى قلب الجمهور، خصوصاً بعد ظهوره فى «أولاد رزق» ليبدع فى شخصية «رمضان رزق»، فهو دائماً ما يتحدى نفسه فى كل عمل يقدمه، حيث حرص هذا العام على تقديم شخصية جديدة، وتغيير جلده من خلال المشاركة فى مسلسل «يوتيرن».

ريهام حجاج بريئة من اعتزال توفيق عبدالحميد وتتعرض لحملات ممنهجة على «السوشيال ميديا»

ويتحدث كريم قاسم، خلال حواره مع «الوطن»، عن ردود فعل الجمهور حول دوره فى مسلسل «يوتيرن»، وتفاصيل تعاونه الثانى مع ريهام حجاج، فضلاً عن تجربته مع الفنان توفيق عبدالحميد، وأعماله السينمائية الجديدة، وغيرها من التفاصيل، وإلى نص الحوار:

بداية.. ما رأيك فى ردود فعل الجمهور حول مسلسل «يوتيرن» حتى الآن؟

- سعدت جداً بردود فعل الجمهور، والتى كانت إيجابية للغاية، سواء فى الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كانت هناك مخاوف وشكوك من قبَل البعض حول شخصيتى داخل العمل، لكن بعد عرض الحلقات الأولى اختفت تلك الشكوك، وصارت هناك حالة من التعاطف بسبب ما تتعرض له من ظلم شديد.

وما الذى حمّسك للمشاركة فى مسلسل «يوتيرن»؟

- تحمست للمشاركة فى المسلسل بعدما تلقيت اتصالاً من ريهام حجاج بشأن الوجود معها، كما أنه يُعد التعاون الثانى لى مع الكاتب أيمن سلامة الذى أحب العمل معه، وذلك بجانب الشخصية التى أجسّدها، إذ بها تغيرات عدة، فهى مليئة بالسواد من الداخل، لكن طوال الحلقات التى عُرضت استطعت خداع المشاهد، حيث ظل الجمهور معتقداً أنها شخصية مظلومة ومقهورة، وهذا الأمر كان تحدياً كبيراً بالنسبة لى.

وماذا عن كواليس التحضير؟

- ذاكرت الدور جيداً حتى أقدم تجربة مختلفة وتليق بجمهورى، حيث استعنت بخبراتى التى كوّنتها على خشبة المسرح طوال سنوات عديدة، فضلاً عن جلسات العمل التى جمعتنى مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز لرسم خطوط عريضة للشخصية والوقوف على تفاصيلها كافة.

رغم أن ملامح وجهك هادئة وتدل على الطيبة إلا أنك ظهرت بشخصية الشرير.. لماذا؟

- بطبيعتى أعشق أدوار الشر التى يحبها الجمهور ويرتبط بها، مثل شخصية الفنان محمود عبدالعزيز فى فيلم «إبراهيم الأبيض» وشخصيات «أولاد رزق»، بشكل عام أنا أحب أدوار الشر التى تُكتب بهذا الشكل مثل شخصيتى فى «يوتيرن».

ما هو سر العمل مع ريهام حجاج، خصوصاً أنه التعاون الثانى لكما معاً؟

- ريهام حجاج ممثلة «شاطرة» وتمتلك أدوات النجاح، وتجربتى معها العام الماضى فى مسلسل «لما كنا صغيرين»، كانت مميزة، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، والجمهور تفاعل مع المشاهد التى كانت تجمعنا، ودائماً ما نحضّر للشخصيات معاً، وبيننا «كيمياء» تتحول على الشاشة إلى نجاح، ونساعد بعضنا دوماً، وعندما عُرض علىَّ المسلسل تحمست أكثر كونه يجمعنى بها، كما أن شخصيتى مختلفة عن العام الماضى.

ما رأيك فى عودة الفنان توفيق عبدالحميد بعد غياب 13 عاماً تقريباً من خلال مسلسل «يوتيرن»؟

- سعدت جداً بعودته إلى الساحة الفنية، وأشعر أننى محظوظ للمشاركة معه فى مسلسل واحد، حتى لو كانت المشاهد التى تجمعنى به قليلة، لكنى فخور لأنه فنان كبير ويمتلك إحساساً فنياً عالياً، وحزنت بسبب قرار اعتزاله.

وما تعليقك على ظنون الجمهور بأن ريهام حجاج وراء اعتزال توفيق عبدالحميد؟

- هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، جميع المشاركين فى المسلسل فوجئوا بإعلان اعتزال توفيق عبدالحميد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لكن بشكل عام أنا متفهّم جداً سبب اتخاذه هذا القرار، خاصة أن ظروف العمل فى الوقت الحالى تتطلب جهداً كبيراً مع وصول ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً دون راحة، وأحياناً نصل إلى 20 ساعة، فأنا كشاب وفى هذه السن أذهب إلى طبيب علاج طبيعى وآخر مُتخصص فى التغذية بعد الانتهاء من تصوير أى عمل، لذلك أنا متفهّم قراره كما قلت، خاصة أنه يعانى من مشكلات صحية، لكن أتمنى أن يتراجع.

ما رأيك فى الانتقادات التى تُوجَّه لريهام حجاج من قبَل الجمهور حتى قبل مشاهدة أعمالها؟

- أريد التأكيد على شىء، الفنانة ريهام حجاج تتعامل بصورة طيبة ورائعة مع الجميع، ولم تمارس الكبرياء على أحد إطلاقاً، فهناك فكرة مغلوطة بسبب كلام كثير خاطئ متداول عنها، وأكاد أشعر أن هناك حملات ممنهجة ضدها، واكتشفت من خلال متابعتى للأزمة أن غالبية الصفحات التى توجه انتقادات لها مزيفة.

انتقادات الجمهور لـ«اللاصقة» أسعدتنى لأنها تعكس اهتمامهم بالمسلسل

بعد إصابتك فى إحدى حلقات «يوتيرن» خرجت انتقادات بخصوص «اللاصقة» خصوصاً أنها كانت مثبّتة أعلى الشعر.. ما تعليقك؟

- سعدت بتعليقات الجمهور حول هذا المشهد، والذى دفع البعض لصناعة الـ«كوميكس» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فشعرت أن الجمهور يتابع العمل جيداً، ويركز فى التفاصيل الصغيرة، وهذا لا يسىء للعمل أو لصُنّاعه، ومن حق الجمهور انتقاد أى تفصيلة يشعر أنها غير هادفة.

استمتعت بالعمل مع عبير صبرى «إنسانة طيبة جداً»

وماذا عن التعاون مع الفنانة عبير صبرى فى «يوتيرن»؟

- استمتعت جداً بالعمل مع الفنانة عبير صبرى، فهى إنسانية طيبة جداً على المستوى الشخصى والإنسانى، وكنا نساعد بعضنا فى مذاكرة الدور منذ اليوم الأول لمرحلة البروفات، سواء من خلال إبداء ملاحظات أو طرح أسئلة، ما ساعدنا فى بناء العلاقة بين شخصية «هدى» التى تقدمها وبين شخصية «خالد» فى العمل.

بشكل عام.. ما رأيك فى السباق الرمضانى الحالى؟

- أرى أن موسم رمضان 2022 متنوع وثرى بمشاريع درامية مختلفة، وجميعها يناقش قضايا متميزة، وتابعت عدداً من الأعمال رغم انشغالى بتصوير «يوتيرن»، فمسلسل «راجعين يا هوى» و«فاتن أمل حربى» و«سوتس بالعربى» أعمال متميزة جداً، و«الكبير أوى 6» و«مكتوب عليا» أعادا الكوميديا لمكانتها، و«الاختيار 3» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة.

بعيداً عن المسلسل.. هل من الوارد تكرار تجربة الإنتاج السينمائى مجدداً؟

- بالتأكيد من الوارد تكرارها، خصوصاً أننى استفدت كثيراً من تجربتى الأولى كمنتج من خلال فيلم «الحفر»، وأسعى لتطوير نفسى فى هذا الجانب خلال الفترة المقبلة، وأتمنى إنتاج عمل فنى للفنان ماجد الكدوانى وأحمد مكى، ومشاركتهما التمثيل أيضاً.

ماذا عن الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»؟

- بالفعل يجرى حالياً كتابة الجزء الثالث، ومن المقرر بدء التصوير آخر هذا العام، ولدينا حماس شديد لانطلاق هذه التجربة السينمائية التى حظيت بنجاح كبير خلال الجزأين الأول والثانى، فأنا أعتبر هذا العمل من أهم خطواتى الفنية، وراهنت على نجاح تجربتى فيه، خاصة أن طاقم العمل يضم المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهينى، وأبطال العمل، ولا أعتقد أن دور «رمضان رزق» سيتكرر بسهولة فى المستقبل، وأتذكر حينما بدأت العمل على السيناريو مع المخرج طارق العريان، عن طريق جلسات تحضيرية مكثفة، وبروفات على الدور استمرت ثلاثة أشهر، وخلال ذلك شهدت الشخصية تطورات كبيرة وإضافة تفاصيل لها لم تكن موجودة.

أخيراً أقاويل وتساؤلات عدّة.. هل من الوارد ارتباط كريم قاسم بسيدات أكبر منه فى السن؟

- بالتأكيد ليس لدىّ أزمة فى هذا الأمر إطلاقاً، وأنا بالفعل ارتبطت بسيدات تكبرنى فى السن، واحدة أكبر منى بـ5 سنوات، وأخرى بـ10 سنوات، لكن انتهت هذه العلاقات ولم تستمر طويلاً بسبب وجود بعض المشكلات الحياتية، لكن فارق السن ليس أزمة، فأنا أرى أن «السن مجرد رقم ليس إلا».

تعاقدت على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «ليلة غير عادية»، وهو أول عمل سيكون من بطولتى، وانتهيت من تصوير 50% حتى الآن، جميعها كان فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، ومن المقرر استئناف التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقبل، وهو ينتمى للأفلام ذات اليوم الواحد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشاركنى الفيلم كل من نجلاء بدر، وهدى المفتى، ومراد مكرم وطه دسوقى، وهو من تأليف وإخراج محمد بيالى .