بوتين: خروج 140 ألف مدني و1300 عسكري من الممرات الإنسانية بماريوبول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله اليوم، أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت نتيجة لما وصفه بانقلاب عام 2014 على السلطة التي كانت قائمة آنذاك في كييف، فيما شهد الحوار بينهما خلافات بشأن الممرات التي قال غوتيرش إنها لا تعمل، فيما رد عليه بوتين واصفا كلامه بغير الصحيح.

بوتين: ميثاق الأمم المتحدة الأساس في العلاقات الدولية

وأضاف بوتين، أن ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس في العلاقات الدولية وليس قواعد وأوراق كتبها البعض خدمة لمصالحه، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتابع الرئيس الروسي لأمين عام الأمم المتحدة: «قلتم إن الممرات الإنسانية في أوكرانيا لا تعمل، هذا غير صحيح الممرات الإنسانية تعمل وخرج من ماريوبول أكثر من 140 ألف مدني، و1300 جندي أوكراني استسلموا في ماريوبول».

واستطرد: «إذا كان هناك مدنيون في مصنع آزوفستال حسبما يدعي الجانب الأوكراني، يجب على الجيش الأوكراني إطلاق سراحهم، وإلا فأنهم في هذه الحالة يتصرفون كالإرهابيين».

غوتيرش لبوتين: نعبر عن قلقنا لانتهاكات حقوق الإنسان

وقال غوتيرش خلال لقائه الرئيس الروسي في موسكو: «نعبر عن قلقنا لانتهاكات حقوق الإنسان ولا بد من التحقيق بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لفتح ممرات إنسانية مدعومة من كل أطراف النزاع في أوكرانيا، مقترحا توحيد جهود الأمم المتحدة والصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا لإجلاء المدنيين عن مصنع آزوفستال»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.