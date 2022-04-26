مقدم برنامج «حياة كريمة»: فرحة الناس بتهون تعب التصوير

تفاعل الجمهور طوال شهر رمضان الكريم الحالي، مع برنامج «حياة كريمة»، الذي يعرض على شاشة قناة «dmc»، نظرًا لأن البرنامج يقدم مساعدات للمحتاجين.

مقدم برنامج حياة كريمة يكشف كواليس تصوير البرنامج

ومن جانبه، قال أيمن مصطفى مقدم برنامج «حياة كريمة» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركة الانتاج تواصلت معه واخبرته بفكرة البرنامج، فوافق على الفور وتحمس للفكرة لأنه يحب مساعدة الناس.

وأشار مصطفى إلى أنه يحب هذه النوعية من البرامج، وخاض تجربة مشابهة للبرنامج العام الماضي من خلال برنامج «المحطة»، التي أذيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أيمن مصطفى: دعوات الناس كانت بتنسيني التعب

وعن الصعوبات التي واجهته في أثناء تصوير برنامج «حياة كريمة»، قال: «كنا بنبحث عن الحالات في جميع البلاد، فكنا بنقضي وقت كبير في السفر، ما أدى إلى تأخر انتهاء التصوير، إذ أننا بدأنا تصوير البرنامج من قبل شهر رمضان، وانتهينا منذ يومين فقط، وكنا بنخرج من 4 الفجر نرجع الساعة 9 مساءً».

واستطرد: «لما كنت بسمع دعوة من الناس أو أشوف فرحتهم لفك كربهم، كنت بنسى كل تعبي أنا وفريق العمل في التصوير، وكانت مفاجأة لينا كمية الخير الموجودة بين الناس، وأنهم بيساعدوا بعض حتى لو هم نفسهم محتاجين».

أيمن مصطفى يوضح سبب نجاح برنامج «حياة كريمة»

واختتم أيمن مصطفى حديثه مع «الوطن» قائلًا: إن توليفة البرنامج من أغنية الفنان الكبير مدحت صالح وإحساسه الصادق، وتعب فريق العمل سبب نجاح البرنامج وتفاعل الجمهور معه، موضحًا: «أهم حاجة في البرامج دي إنها تكون طالعة بصدق، وساعتها هتوصل للناس على طول عشان هما بيحبوا الخير».