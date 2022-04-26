مسلسل العائدون الحلقة 25.. البحث وراء تفجير معهد الأورام

عقد نبيل الناجي، الشخصية الذي يجسدها محمود عبد المغني، اجتماعًا عاجلًا مع أمير كرارة «عمر» والفنانة أمينة خليل«نادين»، فور وقوع حادث تفجير معهد الأورام، ووقوع عشرات الضحايا والمصابين، ومحاولة الوصول إلى الجناة الحقيقيين المُرتكبة للحادث، في بداية مسلسل العائدون الحلقة 25، إذ رأى الجهاز الأمني أن تنظيم داعش وراء هذا التفجير.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 25

وخلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 25، يرى محمود عبد المغني، أن هذا الحادث جاء ردًا على إحباط مخططهم المتعلق بتوزيع عناصر داعش على الدول العربية لتنفيذ عمليات إرهابية، فيما يعتقد محمد أبو داوود رئيس الجهاز، أن تلك العملية تمهيدًا لتنفيذ عمليات إجرامية أوسع، والسعي لنشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، مطالبا بضرورة البحث والتقصي واستباق الأحداث لإحباط أي فكرة متطرفة في أي وقت.

محاولة الكشف وراء تفجير معهد الأورام

وقال أحد العاملين في الجهاز الأمني، خلال مسلسل العائدون الحلقة 25، إن معهد الأورام لم يكن المكان المستهدف للتنظيم الإرهابي، متوقعًا بأن يكون مبنى آخر في محيط الحادث، بينما اضطر الإرهابي إلى تفجير سيارته بالقرب من معهد الأورام، بعد إصابته بحالة من التوتر والقلق، ما أسفر عن استشهاد نحو 20 شخصًا، من بينهم 17 من أسرة واحدة، وذلك خلال عودتهم من حفل زفاف.