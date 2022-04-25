سامح يسيطر على لذيذ وزومبا في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24 عن بداية نجاح خطة سامح الذي استغل وجود الروبوت لذيذ في اجتماع مهم ليوسف.

المهندس سامح يبدأ استغلال الروبوت لذيذ وزومبا

وخلال الاجتماع، يعطي سامح أوامر للروبوت لذيذ بأن يخالف تعليمات يوسف أمام الوفد الهندي، كما أنه يطلب منه تشغيل أغاني مهرجان، وعندما ينفعل يوسف، يطلب منه تشغيل أغاني أم كلثوم، من خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني.

يشعر يوسف بالغضب ويطلب من لذيذ الخروج من المكتب، لكن سامح يطلب منه أن يقوم بالنط فيسبب إحراجًا كبيرًا ليوسف.

وفي المنزل تكتشف سارة ضياع هاتفها المحمول، ويسيطر سامح على زومبا، ويجعلها تتهم نبوية الخادية بسرقة الهاتف، وبعد فتح حقيبتها تكتشف وجود ذهب.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، وتكون الإعادة الأخيرة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.