السيسي يهنئ الشعب المصري مسلميه ومسيحيه بالأعياد خلال إفطار الأسرة المصرية

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا بتهنئة كل المصريين بفترة الأعياد الإسلامية والمسيحية.

وقال الرئيس السيسي: «السيدات والسادة الحضور الكريم الشعب المصري العظيم، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التهنئة لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التي اختلطت فيها أعيادنا مسلمين ومسيحيين، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة».