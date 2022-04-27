السيسي: الدولة خسرت في 2011 و2012 نحو 37 مليار دولار و80 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية ومؤسساتها تكبدت خسائر في 2011 و2012 نحو 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، «وكان ساعتها الدولار بـ 8 جنيه»، مستطردًا: «محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها، وعشان كدة بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم لكن هي آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية ما نستطيع نتجاوزها، لكن يبقى بعد ذلك إن دي تاريخ عندنا».

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، «أنا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي إحنا موجودين فيها وأقول لكم إن إحنا في مصر في أحداث 2011 و2012 حقول أرقام والأرقام دي كاشفة وأنا مش هتكلم على 2013 و2014 و2015 لغاية ما نحن فيه الأن، لكن أنا بذكرها دلوقتي يمكن حد يقول هو ساقها ليه».

السيسي: هذه الخسائر حدثت في أقل من 24 شهرا

واستطرد: «أنا بتكلم في المواضيع دي ليه.. أنا بتكلم في أسباب ما نحن فيه وبوصف حالنا اللي إحنا محتاجين دايما نتذكره ونعرف دايما أسباب الأزمة الكبيرة، مش اللي موجودين فيه دلوقتي واللي اتعرضت له الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث وليه هي كدة، ومنزعلش من الكلام ده لكن هقول لكم على الأقل في 2011 و2012 الأرقام دي هي حجم الخسائر اللي تعرضت ليها الدولة المصرية خلال فترة أقل من 24 شهر وأنا هتكلم على مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه وكان ساعتها الدولار كان بـ 8 جنيه».