السيسي: لولا دعم الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن، «بقول كام.. بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن، لازم تعرفوا وبقولها لكم برضه للتاريخ وأنا قولتها قبل كدة بس يمكن نكون نسينا»، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وتساءل: «الكلام ده يزعل؟؟ الكلام ده يزعل؟»، متابعًا: «هو الحقيقة تزعل وهي مواجهة الحقيقة تزعل، ومش لازم تعرفوا إن اللي إنتو ربنا سبحانه وتعالى حققه لكم تمسكوه عليا كدة بقي ولا إيه؟».

السيسي: معندناش مشكلة في القمح

وأضاف السيسي: «فيه عندنا أزمة اقتصادية، لكن إحنا قادرين إننا نسيطر ونتعايش معها وعندنا حاجتنا على أراضينا، وهتشوفوا خلال الفترة القادمة دي زي ما روحنا توشكى كدة وإن شاء الله خلال شهر 5 ده توقيت الحصاد في مستقبل مصر مع الإنتاج اللي في الريف وأنا بتكلم على القمح ومعندناش مشكلة، وبنقول الكلام ده عشان مش نطمنكم.. ده الواقع اللي بنحب بس نقوله أو نحطه قدام كل المصريين».

السيسي: آثار الأزمات لا تسقط بالتقادم

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه على مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، مضيفًا خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «اسمحوا لي إن أنا أخرج عن النص لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم».