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جهاد جريشة: حكام أفارقة اتوقفوا بسبب شبهات.. ورفضت رشوة قبل كدة

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
08:57 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
جهاد جريشة

جهاد جريشة

فجر الحكم السابق جهاد جريشة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكام أفارقة كانوا يحصلون على رشاوى خلال فترته وتحكيمه في البطولات الأفريقية.

وقال جهاد جريشة خلال حديثه ببرنامج «مساء أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورت» رفقة الإعلامي مدحت شلبي: «الحكام اللي بيعملوا أمور غريبة في أفريقيا والعرب معروفين جدا للجميع ولكن اللي بيوصل لمستويات عالية في أفريقيا وعلى المستوى الدولي تأكد إن هذا الحكم مش عليه شبهات لأن الحكم اللي عليه شبهات مبيكملش».

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