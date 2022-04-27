جهاد جريشة: حكام أفارقة اتوقفوا بسبب شبهات.. ورفضت رشوة قبل كدة

فجر الحكم السابق جهاد جريشة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكام أفارقة كانوا يحصلون على رشاوى خلال فترته وتحكيمه في البطولات الأفريقية.

وقال جهاد جريشة خلال حديثه ببرنامج «مساء أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورت» رفقة الإعلامي مدحت شلبي: «الحكام اللي بيعملوا أمور غريبة في أفريقيا والعرب معروفين جدا للجميع ولكن اللي بيوصل لمستويات عالية في أفريقيا وعلى المستوى الدولي تأكد إن هذا الحكم مش عليه شبهات لأن الحكم اللي عليه شبهات مبيكملش».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.