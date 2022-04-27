«الدفاع الروسية» تعلن تدمير مخزن للسلاح الأمريكي في مدينة زاباروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم صاروخي وتدمير مخزن للسلاح الأمريكي والأوروبي في منطقة زاباروجيا الأوكرانية، من جهتها قالت السلطات الأوكرانية إنّ مصنع «آزوفستال» المحاصر في مدينة ماريوبول تعرض للقصف مجدداً صباح اليوم الأربعاء، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

هجوم على مدينة ماريوبول

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤولون أوكرانيون إنَّ القوات الروسية في أوكرانيا حاولت اقتحام مصنع للصلب يأوي جنودًا ومدنيين في مدينة ماريوبول الجنوبية في أثناء محاولتها سحق آخر ركن للمقاومة في موقع ذي قيمة رمزية واستراتيجية عالية لموسكو.

إطلاق 6 صواريخ كروز على مدينة أوديسا

جاء الهجوم الذي تمّ الإبلاغ عنه عشية عيد الفصح الأرثوذكسي بعد أن ادعى الكرملين أن جيشه استولى على كل ماريوبول باستثناء مصنع آزوفستال، كما قصف الجيش الروسي مدنًا وبلدات أخرى في جنوب وشرق أوكرانيا، وأفاد مسؤولون بأنَّ روسيا أطلقت ما لا يقل عن 6 صواريخ كروز على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.