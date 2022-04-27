التعليم العالي: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، شدد خلال اجتماع المجلس الماضي، على رفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات التابعة للوزارة مع التأكيد على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف العيادات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2022، مؤكدة على الجاهزية التامة لكافة القطاعات بجميع المحافظات.

المستشفيات الجامعية واستعدادات مواجهة كورونا

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي مشكلات أو أزمات بشان المستلزمات الطبية المختلفة، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بشأن توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها القطاعات الطبيية المختلفة.

لا توجد أزمات بالأدوية والمسلتزمات الطبية

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد بالمستشفى خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، بجانب الاستعدادات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن المستشفى ستبدأ خلال الفترة المقبلة بعد إجازة عيد الفطر التوسع من تقديم كافة الخدمات الطبية و العلاجية لكافة المرضى، وأنه لا توجد أي أزمات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن ناحيته، اكد الدكتور أشرف عمر رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس " الدمرداش"، في تصريحات لـ" الوطن"، أنه من المقرر أن يتم تحويل الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة عين شمس إلى طبيعتها التي كانت علها قبل أزمة كورونا لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمواطنين ، لافتا إلى أن هناك استعدادات لأعلى مستوي خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ؟