محمد جمعة عن مشاركته في مسلسل دايما عامر: أنا قريب من شكل النوبيين

يشارك الفنان محمد جمعة في مسلسل «دايما عامر»، إذ يجسد شخصية رجل نوبي يعيش في أسوان، وصديق الفنان مصطفى شعبان ضمن الأحداث، ويقود الاخير رحلة المدرسة التي يعمل بها لأسوان.

وقال محمد جمعة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه كان يفكر في تسجيل أغنية ويطرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه فوجئ حينها بمكالمة من جهة الإنتاج الخاصة بمسلسل «دايما عامر»، للاتفاق معه على أغنية ضمن أحداث المسلسل.

واستطرد: «الأغنية من كلمات العبقري حسن المهدي، قولت جت بالصدفة أنا كنت عايز كدا، ووافقت علي طول لأني لقيت كمان الأغنية حلوة».

محمد جمعة يتحمس لمسلسل دايما عامر

وعن أسباب موافقته علي المشاركة في مسلسل دايما عامر، قال محمد جمعة إن مجموعة العمل متميزة، وتجمعه علاقة صداقة بالمخرج مجدي الهواري، والفنان مصطفي شعبان فنان من طراز خاص وجدع، وأنه تحمس بكل تفاصيل العمل، وبالأخص الأغنية.

تجسيد الشخصية الصعيدية والنوبية

واختتم محمد جمعة حديثه، قائلا إنه يحب يجسد الشخصية الصعيدية والنبوية، لأنه يشعر أنها تليق عليه، نظرا لما يتمتع ببشرة سوداء، موضحا: «هقدر أقنع المشاهد بالشخصية النوبية عشان أنا قريب من شكلهم».

أبطال مسلسل دايما عامر

ويشارك في بطولة مسلسل دايما عامر، مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري.