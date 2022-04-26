مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25.. يوسف وزومبا يتنمران على سارة

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25، تأثرا بمشاهدة مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي، والتي حاولت فيه السفر للولايات المتحدة حتى يحصل طفلها على الجنسية الأمريكية.

يوسف وزومبا يتنمران على سارة

وبدأت أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بتأثر سارة الحامل بمسلسل لعبة نيوتن، وقررت بعدها أن تنفذ أحداث المسلسل بحذافيره.

تتصل سارة بزوجها يوسف، وتبدأ إجراءات الحصول على تأشيرة الذهاب إلى أمريكا من خلال ارتداء ملابس واسعة.

وخلال ذهابها لمكتب الجوازات يدور حوار كوميدي بينها وبين الروبوت زومبا التي تشعر بالغضب، لأن سارة ارتدت ملابسها ووصفتها بأنها «قلودة»، وتُسكتها سارة، وتخبرها أنها تشعر بالخوف من اكتشاف أنها حامل، وتؤكد زومبا على كلامها.

ترفض سارة الاعتراف، وتخبرها أنها ارتدت ملابس واسعة، وأن بطنها لن تظهر من الملابس، لكن زومبا تخبرها أن «مناخيرها المفلطحة» ستكشفها.

وفي نفس الوقت يتصل يوسف ليطمئن على زوجته، وتخبره أنها تشعر بالخوف من كشف حملها، فيخبرها أن سيتم كشفها بسبب «مناخيرها المفرشحة» فتصرخ سارة وتطلب «وقف التنمر عليها».

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25 على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.