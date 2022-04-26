الذهب يرتفع اليوم بعد تراجع الإثنين.. والأوقية تسجل 1904 دولارات

عاود الذهب صعوده مرة أخرى فوق 1900 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، بعد تراجع استمر 3 أيام دفع الأسعار إلى ما دون المستوى الرئيسي، حيث أدى التراجع الطفيف في الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة إلى زيادة جاذبية السبائك، وسجل السعر اليوم عند تحرير الخبر 1904 دولار للأوقية.

تراجع الدولار والسندات

وتراجع الدولار من أعلى مستوى في عامين سجّله في الجلسة السابقة، في حين تراجع العائد القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياته في 3 سنوات حيث أثقل المستثمرون توقعات تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع مقابل توقعات غائمة بشكل متزايد للنمو العالمي.

الحرب في أوكرانيا وكورونا في الصين

ويراقب المستثمرون أيضًا وضع كورونا المتدهور في الصين بعد أن وسعت السلطات في بكين اختبارات الفيروسات إلى معظم المدينة، مما أثار مخاوف بشأن إغلاق العاصمة، علاوة على ذلك، طلبت روسيا من العالم عدم الاستهانة بالخطر الكبير للحرب النووية التي قالت إنها تريد خفضها وحذرت من أن الأسلحة الغربية التقليدية أهداف مشروعة في أوكرانيا.

توقعات بارتفاع الذهب بحلول يونيو

وسبق أن بلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1951.66 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics وسط مؤشرات أن يجرى تداول الأوقية عند 2015.00 في غضون 12 شهرًا.

وتعد كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا أكبر منتجي الذهب على الصعيد العالمي، بينما تضم قائمة أكبر مستهلكين المجوهرات دول الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات.

عيار الذهب 21 بسعر 1105 جنيه

على الصعيد المحلي، بيع سعر جرام الذهب 24 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، بـ1263 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1105 جنيهات، بينما بيع عيار الذهب 18 بسعر 947 جنيها، والجنيه 8 جرامات بـ8840 جنيها.