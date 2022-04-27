برعاية الطرب القديم.. فرقة الموسيقى العربية تقدم حفلا مميزا يوم الجمعة

تستعد فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، لتقديم باقة من الموسيقى القديمة المتنوعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة 29 أبريل 2022، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وستقدم الفرقة خلال الحفل ما يلي: «موسيقى ابن البلد، أحب عيشة الحرية، فوق الشوك لمحمد عبد الوهاب، موشح أنت المدلل لكامل الخلعي، تم البدر بدري -بشاير، طلع البدر علينا لعبد العظيم محمد، مستنياك - وحشتونى لبليغ حمدي، بنت البلد لزكريا أحمد، دور قد ما أحبك لمحمد عثمان، يا الأسمرانى، لايق عليك الخال لمحمد الموجي، لاموني الناس لحسن أبو النجا، يا ليلة العيد لرياض السنباطي وأداء رضوى سعيد، أحمد الوزيري، محمد شوقي، حنان عصام، أحمد صبري، حسناء.

الفرقة العربية للتراث

وجرى تأسيس فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة للجمهور مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية، من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت الفرقة، أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

جدول مسارح الدولة بالعيد

وتستعد مسارح الدولة لتقديم برنامج فعاليات ضخم سواء على مسرح الموسيقى العربية أو دار الأوبرا المسرحية أو مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الفطر، إذ تضم الاحتفالات:

- حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

- حفل فرقة أوبرا إسكندرية على مسرح سيد درويش.

- حفل المرنم ماركو ممدوح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.

- أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا، وغيرها من الحفلات الموسيقية.