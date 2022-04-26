سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في محلات الصاغة

مع بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، يتابع الكثيرون بشغف أسهم أسعار الذهب في أسواق المال، خاصة أن المعدن النفيس في حالة تحرك دائم وغالبا ما يكون مرتفع بسبب الأحداث السياسة مثل الانتخابات الفرنسية، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي يوجه أنظار المستثمرين للمعدن الأصفر.

ومن أكثر الفئات المهتمة بمتابعة أخبار أسعار الذهب، وتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 لأنه الأكثر شعبية، الشباب والمقبلون على الزواج والخطوبة، حيث تعتبر الشبكة هي مطلب أساسي، خاصة أننا مقبلين على عيد الفطر الذي يعتبر موسم الأفراح والخطوبات والأحداث السعيدة.

أسعار الذهب

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر بشكل يومي على صفحات بوابة «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، بالإضافة إلى باقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ما بين بيع 1.095 وشراء 1.105 جنيهات في محلات الصاغة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر 1.251 جنيها للبيع و1,263 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 939 جنيهًا للبيع و947 جنيهًا للبيع في المحلات، وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 8,760 للشراء و8,840 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 26 أبريل، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 860.08 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.22 دولار.

- كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,003 جنيه، بما يعادل 53.93 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 8,028 جنيه، بما يعادل 431.42 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.147 جنيه، بما يعادل 61.63 دولار.