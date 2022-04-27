خبير اقتصادي: خطة النهوض بالبورصة فرصة للاستفادة منها كأداة تمويل

قال محمود عطا خبير أسواق المال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، التي شملت إعداد خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والمتمثلة في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام وأيضاً استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، هي بداية لفتح الطريق أمام البورصة المصرية للإستفادة منها كأداة من أهم أدوات التمويل التي تساعد الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترات القادمة مرة أخري.

فترة ضغوط بيعية

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البورصة المصرية شهدت حالة من الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الفترات الماضية، بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة علي معدلات التضخم عالمياً التي وصلت لذروتها، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل ملحوظ علي الأسواق الناشئة.

وتابع «عطا» أن الطروحات الجديدة قد تساعد خلال الفترة القادمة، علي عمق السوق المصري وزيادة تنويع الفرص الاستثمارية من خلال طرح شركات جديدة قوية مالياً بتسعير وترويج جيد، مما يؤدي إلي عودة روؤس الأموال الأجنبية مرة أخرى من خلال البورصة المصرية.

أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين

وأشار خبير أسواق المال، إلى أسعار الشركات المدرجة في البورصة المصرية، تتداول بأسعار أقل من قيمها العادلة بكثير قياساً بنتائج أعمالها والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في الأرباح خلال عام 2021، مما دفع بعض الصناديق السيادية إلى عقد عدة صفقات داخل البورصة المصرية نظراً لجاذبية الأسعار مقارنة بنظيرتها بأسواق المنطقة.

البورصة أحد الأوعية الاستثمارية الهامة

وتابع، البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون أحد الأوعية الاستثمارية الهامة، كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة نظراً للأسعار التي تتداول بها أسهمها عند أقل مضاعفات ربحية منذ عدة سنوات، وهو ما سيجعل البورصة المصرية خلال عام 2022، وبعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستلحق البورصة بركاب أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين.