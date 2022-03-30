اجتماع موسع لتموين وزراعة إسكندرية: توريد 12 أردب قمح عن كل فدان

عقدت مديريتا التموين والزراعة في الإسكندرية اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، ضم عدداً من مزارعي الجمعيات الزراعية الكبرى، بحضور المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والمهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة، وجمال عمار، وكيل مديرية التموين، وأماني حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، وقيادات مديرية الزراعة، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية الكبرى.

بدء توريد القمح في الإسكندرية يوم الجمعة

وبحسب بيان لمديرية تموين الإسكندرية، فإنه طرح خلال الاجتماع شرح لضوابط موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، حيث يبدأ موسم توريد القمح اعتباراً من يوم الجمعة، الموافق الأول من شهر أبريل و يستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

أسعار توريد القمح وفقاً لدرجة النقاوة

كما تم شرح بنود القرار الوزاري وتطبيقه، حيث يلزم المزارعين بتوريد 12 أردب من القمح عن كل فدان منزرع بالقمح، على أن يتم تحديد أسعار توريد القمح هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين، وحظر التوريد وقصره على هذه اللجان، التي تترأسها مديرية التموين والتجارة الداخلية.

صرف قيمة المحصول خلال 48 ساعة من التوريد

وتضمن الاجتماع عدة مناقشات مع المزارعين والتجار، والرد على جميع الاستفسارات، لتوعية الجميع بضوابط موسم التوريد هذا العام، وكيفية صرف قيمة التوريد، التي يتم صرفها خلال 48 ساعة على الأكثر، بالإضافة إلى صرف قيمة الحافز المادي لمن يورد أكثر من الحد المسموح به من التوريد.