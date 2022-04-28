حظك اليوم برج العذراء الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يعرف عنها الصبر وقوة التحمل مهما مرت به من ظروف قاسية وصعبة في حياتهم، كما أنهم دائما ما يكونون عقلاء ويمكن اللجوء إليهم لأخذ النصائح والحكم، كما يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتاً كبيراً قبل اتخاذ أي قرار.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان الراحل إسماعيل ياسين ويوافق تاريخ ميلاده 15 سبتمبر، والفنان مصطفى فهمي ويوافق تاريخ ميلاده 7 أغسطس، والمطرب كاظم الساهر ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، والفنان خالد النبوى ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، والممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر، والفنانة عبلة كامل ويوافق تاريخ ميلادها 17 سبتمبر، والفنان الراحل عزت العلايلي ويوافق تاريخ ميلادها 15 سبتمبر، والممثلة الهندية كارينا كابور ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اليوم جيد وتجني منه أرباحا، حيث يتواجد القمر في منزل المدخرات، ما يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وما عليك من واجبات ولك من حقوق، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن، إلى أن وجود عطارد بمنزل الحظ اليوم يمدك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب وتتواصل معهم بشكل جيد.