«حياة كريمة»: تهدى بائعا متجولا رحلة عمرة ومكافأة مالية

«شقى وتعب السنين على وشه باين.. والهم بالنسبة له نعمة وشكره لله عليها دايم» العم أحمد إسماعيل، صاحب الـ76 عاما، بطل جديد من أبطال حياة كريمة، يفترش أحد الأرصفة ويبيع «سَبت البلكونة» ومكسبه لا يتعدى الثلاثين جنيها يوميا.

استوقف برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، العم أحمد وهو يبيع «سَبت البلكونة»، وعن حاله قال «أنا عندي 76 سنة وبشتغل بنفسي عشان أوفر مصاريفي، الحياة مش مستاهلة، وبشتغل من الصبح لحد 9 بليل، ولو قعدت في البيت أعجز واتعب، أنا بحب الجرى وطول عمري بجري على أكل عيشي».

حياة كريمة تقدم مبلغا ماليا لـ«عم أحمد»

وقدم برنامج حياة كريمة مبلغا ماليا للعم أحمد، على أن يستكمل بيع منتجاته، وبعد قليل جاءته سيدة تبدو عليها ملامح الشقى والتعب، وقالت له «ظروفي صعبة وببيع أي حاجة عشان أكفى مصروفات عملية ابني، وواقفة على 100 جنيه»، وعلى الفور أخرج الرجل من جيبه جزءا من المال الذي حصل عليه من حياة كريمة وأعطاه بطيب خاطر للسيدة قائلا «أنتِ زي بنتي، والحمد لله ربنا بيرزقنا وكلنا بنكمل بعض، ومسامحك وربنا يكرمك وتعملي العملية على خير».

«عم أحمد»: ربنا اللي بيرزق

وعاد مقدم برنامج حياة كريمة للعم أحمد يسأله عن سبب مساعدته للسيدة، فرد قائلا: «المساعد ربنا، وهي طلبت المساعدة لله مقدرش أقولها لا، ربنا اللى بيرزق، وبيطعم النملة في الحجر وأكيد هينسانا، ولما بقول يارب بلاقي الخير قدامي كتير وبقبض 445 جنيه شهريا، والحمد لله جنب الحاجات اللى ببيعها عايش، وعمرى ما اشيل هم بكره، كل اللى نفسي فيه أعمل عمره عشان أقابل رب كريم وهو راضي عني».

وعلى الفور استجابت مؤسسة حياة كريمة لطلب العم أحمد، ومنحته رحلة عمرة على أن تتولى تكلفتها كاملة بالتنسيق مع إحدى شركات السياحة.