مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26.. بليغ يفضح عمرو أبو الهنا أمام والدته

مواجهة عنيفة شهدتها أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 بطولة الفنان خالد النبوي، إذ تطورت الأحداث في العمل الدرامي الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر أول عمل فني يجمع بين الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور البطولة الرئيسي في المسلسل وبين ابنه نور النبوي، الذي دخل الوسط الفني قريبا وشارك في عدد من الأعمال الفنية.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

المواجهة التي وقعت في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 كانت بين الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا وبين ابن أخيه عمرو فطين أبو الهنا الذي يؤدي دوره الفنان شريف حافظ، إذ وصل بليغ على أوراق ومستندات تثبت أن هناك مشاكل مالية مع عمرو أبو الهنا وأنه يزور في أوراق الحسابات.

مشادة بين بليغ وعمرو

عندما رأى عمرو الأوراق التي حصل عليها بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 دون علم بليغ، وعندما اكتشف بليغ ذلك ثار عليه وتشاجر معه، وكشفه أمام والدته شريفة التي حضرت هذه المشادة بالكامل.