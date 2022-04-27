القبض على خالد النبوي للمرة الثانية في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 تصاعدت فيها الأحداث بشكل كبير، إذ تقترب نهاية المسلسل، ولكن تزداد الأمور تعقيدا مع الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا ضمن أحداث المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي يحكي عن شخصية بليغ الذي يعود إلى مصر من أوروبا بعد سنوات طويلة ليسترد ميراثه ويسدد ديونه، لكنه يجد مشاكل عديدة بين أفراد عائلته ويحاول إصلاحها.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

من بين أبرز الأحداث في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 أن الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا ألقي القبض عليه للمرة الثانية ضمن أحداث المسلسل، وهذه المرة سوف تحقق معه السلطات بتهمة الإتجار في المخدرات، بعد أن خرجت ياسمين صديقة ولاء ابنة شقيقه فطين أبو الهنا في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إن بليغ هو الذي يحضر لها المخدرات وإنها ضحيته.

بلاغات عديدة ضد بليغ أبو الهنا

بعد البث المباشر الذي خرجت فيه ياسمين، تقدم عدد من المحامين ببلاغ ضد الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، وعلى الفور تحركت السلطات الأمنية وألقت القبض عليه.