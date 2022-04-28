بينهم طفل.. إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل في محافظة أسيوط، بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك في حادثين أحدهما تصادم بين سيارتين دون أرقام بطريق قرية الهدر بديروط، والآخر انقلاب سيارة بترعة بطريق موشا أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادثين

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق موشا قبل كوبري الششتاوي دائرة المركز ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة رقم 2975 ي ن ط، وذلك بطريق موشا قبل كوبري الششتاوي بسبب السرعة الزائدة.

إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين انقلبت إحداهما بترعة

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين، وذلك بطريق أبو الهدر بديروط الشريف دائرة المركز، مما أدى إلى سقوط إحدى السيارتين بالترعة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين دون لوحات وذلك بطريق أبو الهدر بديروط الشريف مما أدى إلى سقوط إحدى السيارتين بالترعة، وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

وجاري استخراج السيارة بمعرفة مالكها وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.