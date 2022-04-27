بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية، بينهم طفلين شقيقين على طريق «دكرنس – المنصورة» بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، وجرى تحوليهما من مستشفى دكرنس العام إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز دكرنس آثار الحادث.

ورود بلاغ بوقوع حادث أمام قرية المرساة

تبلغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «دكرنس - المنصورة» أمام قرية المرساة، مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز دكرنس، وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين خطيرتين وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وقال مصدر طبي إن الحادث تسبب في إصابة «نسمة إبراهيم راشد»، 31 سنة، ومصابة نزيف في الصدر، و«كريم أحمد مسعد»، 12 سنة، مصاب بكسر في قاع الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي، و«نهى السعيد أحمد عيسى»، 30 سنة، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، و«روضة أحمد مسعد»، 8 سنوات، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب «عبد الله فتوح عاشور»، 35 سنة، مقيم بمدينة دكرنس، بكسر مضاعف بالعضد الأيسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب مقطورة محملة بالسن على سيارة ملاكي

وفي واقعة أخرى، انقلبت مقطورة سيارة نقل ثقيل، أثناء تفريغ حمولة السن على طريق «نوب طريف - السنبلاوين» والجاري أعمال الرصف به، وانقلبت مقطورة السن على سيارة ملاكي تصادف مرورها أثناء عملية التفريغ، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم استدعاء معدات الحملة الميكانيكية لإزالة السن، ورفع المقطورة من على السيارة الملاكي واستعدال المقطورة وإزالة آثار الحادث.

وتم التحفظ على السيارة النقل بمعرفة مركز شرطة السنبلاوين.