إصابة 8 أشخاص في حادثي سير لدراجات نارية بطرق بني سويف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة منذ قليل، في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم زمام قرية بياض العرب ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما وقع الحادث الثاني إثر انقلاب دراجة نارية امام قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين الثمان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص بدراجة نارية بقرية بياض العرب

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم زمام قرية بياض العرب، ووقوع 5 حالات إصابة، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: مبروكة سيد حسن، 55 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، و فاطمة محمد محمد، 17 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وعائشة إبراهيم محمد، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، و رحمة أشرف محمد، 17 سنة، مصابة كدمات بالصدر مع جروح وسحجات، وسلسبيل أشرف محمد،7 سنوات، مصابة بنزيف بالأذن.

إصابة 3 في انقلاب دراجة نارية بقرية النويرة في بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية أمام قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: محمد أبو الخير عيد، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد حمادة خليفة، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و عيد أبو الخير عيد، 22 سنة، مصاب سحجات، وجميعهم يقيمون في إهناسيا المدينة.