حملات مكبرة لتنظيف الشوارع ورفع الإشغالات في أخميم استعدادا للعيد

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة نظافة مكبرة شملت رفع الأتربة والمخلفات وتفريغ الحاويات وإزالة ورفع الإشغالات وغسل وتطهير الأرصفة ودهان البلدورات وري الأشجار، وذلك استعدادا لعيد لفطر المبارك.

الحملات تستمر لمدة أسبوع

وشملت الحملة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة أسبوع، الطريق الرئيسي «أخميم - سوهاج» وشارع امتداد أبو القاسم والطريق الدائري وعدد من شوارع وميادين مركز أخميم.

وقال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، إن حملة النظافة المكبرة التي بدأت اليوم ستستمر لمدة أسبوع، وذلك لرفع الأتربة والمخلفات وغسل وتطهير الأرصفة والبلدورات بجميع قطاعات وتقسيمات مركز أخميم، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وإبراز المظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة أخميم، وذلك ضمن استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، حملات إنارة للشوارع ورفع الإشغالات في إطار استعدادات عيد الفطر المبارك بالمركز، فضلا عن الحملات التموينية التي تستهدف أسواق السلع خاصة الملوحة والفسيخ وكذلك المخابز.

وشنت الوحدة المحلية حملة للمرور على المخابز ومحلات الجزارة ومحلات السوبر ماركت بمدينة أخميم، كما تم فحص اللحوم والأغذية ومراجعة الأختام والتأكد من سلامتها وكذا مراقبة اللحوم المثلجة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

تحرير مخالفات متنوعة

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 15 مخالفة متنوعة، من بينها محاضر نظافة وعدم إعلان أسعار وإشغال طريق عام وعدم حمل شهادة صحية سواء للمنشأة أو للأشخاص العاملين بها.