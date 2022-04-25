إزالة مبنى مخالف على مساحة 80 مترا في مدينة أخميم

فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء فى مهدها وقبل تطويرها وتفعيل فرق الرصد الميدانى والابلاغ الفورى عن أى تعديات وكذلك الرصد عن طريق GP، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بحملة إزالة فورية استهدفت سور مخالف مبنى بالبلوك الابيض دون حصول على ترخيص من الجهة الإدارية على مساحة 80 متر بشارع بحرى البلد أمام مدرسة الفنية بنات بمدينة أخميم.

تحرير محضر بالمبنى المخالف

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرر محضر بالواقعة، وشارك في الحملة نواب رئيس المركز وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وقوة من مركز شرطة أخميم ومسؤولى الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

وقف أعمال البناء المخالف وتفعيل فرق الرصد الميدانى

وشدد حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج على تطبيق القانون بكل حزم لوقف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفعيل فرق الرصد والابلاغ الفورى عن أى تعديات والتصدى لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية بمحافظة سوهاج