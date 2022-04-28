«العليا للفيروسات»: لدينا استعدادات لمواجهة أي سيناريوهات لكورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الفترة الحالية تشهد استقرارًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أنّه يجب على المواطنين الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا وكذلك الالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج من المنزل، مؤكدًا ضرورة سرعة الحصول على لقاح كورونا.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إنّ هناك استعدادات لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أنّه يمكن استعادة دور المستشفيات مرة أخرى التي كانت مخصصة لعزل كورونا كوفيد 19 لتقوم بالخدمات نفسها حال الاحتياج لها.

وأوضح حاتم، أنّ المستشفيات مجهزة بكل الخدمات والاستعدادات والكوادر المتميزة التي تسهم في مواجهة أزمة المرض.

استعدادات مكثفة لمواجهة كورونا

وتابع عضو اللجنة العليا للفروسات التنفسية، بأنّ التوقعات تشير إلى أنّ الفيروس في حالة ضعف خاصة مع الالتزام بالتطعيمات ضد المرض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية: «المؤشرات توضح أنّه لن تكون هناك شراسة مرة أخرى لفيروس كورونا، والدليل على ذلك، المتحورات الأخيرة وضعفها».

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور أشرف عمر، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس، أنّه بعد العيد سيتم التوسع في الخدمات العلاجية المقدمة لمختلف المرضى بمستشفى العبور التخصصي إلى جانب الخدمات المقدمة للمرضى بشأن العزل، مؤكداً أنّ هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي أزمات تتعلق بالمرض.