العثور على جثة مسن مجهول الهوية في ظروف غامضة بالسيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مُسن مجهولة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وتصوير جثة المتوفي ونشرها على أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف علي هويته من قبل المترددين علي تلك الأقسام، كما أمرت النيابة العامة بسحب بصمات المتوفي لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن ربما يكون المتوفي قد إتهم في قضية من قبل.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة ذكر مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم حمل المتوفي لأيه مستندات تدل علي هويته، وتبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.