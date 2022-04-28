«القومي للبحوث» يكشف موعد رؤية هلال عيد الفطر ٢٠٢٢ في مصر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل رؤية هلال عيد الفطر ٢٠٢٢ في مصر، للعام الهجري الجاري، قائلا: «عيد الفطر 2022 سيكون وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المركز القومي للبحوث يوم الاثنين المقبل، والموافق 2 مايو المقبل، وهناك عدد من الإجراءات يتم إتباعها لاستطلاع هلال شهر عيد الفطر، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري».

هلال عيد الفطر ٢٠٢٢ في مصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الاشتراطات يتم الأخذ بها لاستطلاع هلال شهر عيد الفطر ٢٠٢٢ في مصر، أبرزها، استطلاع أهلة الشهور والتي منها هلال عيد الفطر بـ9 محافظات حدودية في مصر، بالإشتراك بين اللجان العلمية بالمعهد واللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، كما أنه يتم الاستطلاع للأهلة بعيدًا عن المدن العمرانية والأضواء وكذلك المصانع ومصافي البترول، وأن يكون الاستطلاع في اتجاه الغرب وقت غروب الشمس.

اشتراطات استطلاع هلال شهر عيد الفطر ٢٠٢٢ في مصر

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن المعهد يمتلك الامكانيات والقدرات العلمية والبشرية التي تؤهله لرصد الأهلة وتحديد موعد بداية ونهاية الشهور العربية، وكذلك متابعة حركة النجوم والكواكب ورصد الظواهر الكونية، وكذلك متايعة المجال الجوي والفضائي كاملًا، بجانب دور المعهد أيضًا في متابعة التغيرات الجيولوجية الأرضية ومتابعة نشأة الزلازل والهزات الأرضية، ومعرفة مدى تأثيرها ومداها البعيد في التأثير على الحياة اليومية.