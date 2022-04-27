أماكن شراء اللحوم والخضروات وجميع المنتجات بأسعار مخفضة قبل عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2022، يحرص الكثير من المواطنين على توفير ما يحتاجون إليه من سلع غذائية ولحوم وخضروات وأسماك في المنزل، تحسبا لغلق المحلات والمطاعم في أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ما يجعلهم يبحثون عن الأماكن التي يمكن شراء السلع والمنتجات الغذائية من خلالها بأسعار مخفضة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الأماكن التي يمكن شراء اللحوم والدواجن والسلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة قبل عيد الفطر، والتي تتمثل في التالي:

1- منافذ وزارة الزراعة

تحرص منافذ وزارة الزراعة المختلفة في مختلف محافظات مصر على توفير اللحوم والمنتجات المختلفة من خضروات وفاكهة ومنتجات العسل وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة وبجودة عالية، ما يجعل المواطنين يلجأون إلى شراء اللحوم بأسعار مخفضة منها.

2- المجمعات الاستهلاكية

وتنتشر الكثير من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتوفر المجمعات الاستهلاكية تلك للمواطنين لحوم حمراء ودواجن بجودة عالية وبأسعار مخفضة، حتى يستطيع الكثير من المواطنين شراء تلك اللحوم دون أن يكون هناك عائق لذلك.

3- مبادرة كلنا واحد

وحرصت وزارة الداخلة على إطلاق مبادرة تحت مسمى «كلنا واحد»، للمواطنين الراغبين في شراء المنتجات بأسعار مخفضة، وتوفر تلك المبادرة جميع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتأتي جميع تلك المنافذ بهدف واحد وهو مساعدة المواطنين على شراء المنتجات والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، لتكون تلك الاسعار أقل من سعر السوق والمحلات التجارية، ويمكن للمواطنين شراء ما يرغبون وما يحتاجون إليه من تلك المنافذ.