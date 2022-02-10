الغرف التجارية: تراجع أسعار 6 أصناف من الخضر والفاكهة

أعلن حاتم نجيب سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة تراجعت، بسبب زيادة الانتاج ووفرة المعروض هذا الموسم لتباع بسعر منخفض يتجاوز 40%.

أسعار الخضروات والفاكهة بعد التخفيض

ذكر «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن 6 أنواع من الخضروات والفاكهة انخفضت أسعارها، وهي كالتالي:

الليمون: 5 جنيهات للكيلو جرام.

البرتقال: 5 جنيهات للكيلو جرام.

اليوسفي: 5 جنيهات للكيلو جرام.

البصل: 10 جنيهات لـ 3 كيلو جرامات.

الفراولة: 7 جنيهات للكيلو جرام.

الموز: 10 جنيهات للكيلو وربع الكيلو جرام.

عودة الأسعار لطبيعتها في مارس

قال سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات سوف تعود لمعدلاتها الطبيعية نهاية شهر مارس المقبل ولكن بشكل تدريجي، نتيجة طرح عدد كبير من المحافظات المنتجة لمحاصيل العروات الزراعية، كاشفا أن الغرف التجارية تستعد بالتعاون مع وزارة التموين للمشاركة في توفير الخضر والفاكهة خلال شهر رمضان المقبل بأسعار تنافسية.

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قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر

وضع سكرتير شعبة الخضر والفاكهة، قائمة بالأسعار الاسترشادية لعدد من الخضروات لدى بائعي التجزئة، وهي:

الخيار: 10 جنيهات.

الطماطم: 7 جنيهات.

الباذنجان: 10 جنيهات.

الفاصوليا: 25 جنيها.

الفلفل: 10 جنيهات.

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ولفت إلى أن انفلات أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية مشكلة تؤرق الأسر المصرية، خاصة أن نقص بعض أنواع الخضروات واشتعال أسعارها يرجع إلى تراجع المعروض بسبب موجة الصقيع التي تواجهها مصر حاليا.

ولكن في الوقت نفسه، أكد «نجيب» على توافر المحاصيل في الأسواق، إذ أن هناك اتفاق بين الغرف التجارية ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية وزارة الزراعة ومنافذ أمان، على توفير السلع ووقف أي ارتفاعات في الأسعار، من خلال طرحها في منافذ المختلفة بأسعار مناسبة لعدم المغالاة، محذرا المواطنين من اللجوء إلى التخزين، لأنه يتسبب في ارتفاع الأسعار.