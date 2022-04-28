«مياه أسيوط» تناقش إجراءات استلام 9 محطات صرف صحي في 4 مراكز

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمتابعة استلام المشروعات الاستثمارية بمراكزساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط، بالتنسيق مع لجنة متابعة استلام المشاريع التابعة للجنة الوزارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي الشركة القابضة وممثلي الهيئة القومية عبر الفيديو كونفرانس، وذلك استعداداً لاستلامها بصفة مبدئية سعياً لتحقيق استفادة منها في خدمة المواطنين بتلك القىي المخدومة بالصرف الصحي.

مناقشة الوضع الراهن للمشروعات

واجتمع رئيس مياه أسيوط مع رئيس قطاعي شرق وشمال، ومهندسي الدعم الفني لمناقشة الوضع الراهن للمشروعات الجاري استلامها ابتدائيا استعداداً لدخولها الخدمة كمشروع الصرف الصحي بمركز منفلوط، ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستلام محطة رفع صرف صحي نزة قرار بطول خط طرد 10.8 كم، ومحطة رفع قريتي بني مجد وسراوة بطول خط طرد 3.4 كم، و36كم شبكات انحدار، بمركز منفلوط والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز ديروط والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 52 ألف م3 يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز القوصية والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 41 ألف م3 يوم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التنسيقية لاستلام محطة رفع صرف صحي قرية بويط بطاقة استيعابية 150 ل/ث بطول شبكة انحدار 8.6 كم، ومحطة رفع صرف صحي مدينة ساحل سليم والمنفذة بطاقة استيعابية 150 ل/ث بطول شبكة انحدار 21.7 كم، ومتابعة الملاحظات العاجلة لاستلام محطة رفع صرف صحي الشامية والتي تبلغ طاقتها 55 ل/ث وشبكة انحدار بطول 8.4 كم ، ومحطة رفع صرف صحي العونة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 35 ل/ث، بطول شبكات انحدار 4.4 كم، ومحطة رفع صرف صحي الخوالد التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 75 ل/ث، بطول شبكات انحدار 6.4 كم.

الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة

وصرح «درة» في نهاية الاجتماع، بضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة تمهيداً للاستلام الابتدائي لعدد 7 محطات رفع وعدد 2 محطة معالجة صرف صحي بمراكز «ساحل سليم، القوصية، ديروط، منفلوط»، والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، استعداداً لدخولها الخدمة لتحقيق استفادة حقيقية لأعمال الصرف الصحي المنفذة بتلك المراكز.