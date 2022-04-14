أحمد السقا يكشف عن تقرير اللجان الإلكترونية الإخوانية في الاختيار 3 الحلقة 13

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، تقريرا قدمه الفنان أحمد السقا الذي يقوم بدور ضابط في المخابرات الحربية عن اللجان الإلكترونية التي يديرها محيي الدين الزايط، وترجع ملكيتها لشركة يملكها القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

اللجان الإلكترونية تتجاوز في حق الجيش

وقال أحمد السقا، إن هذه اللجان الإلكترونية هي ذاتها التي كانت تروج لشائعة أن الرئيس المعزول مرسي يقيل وزير الدفاع آنذاك، كما أنها نفس اللجان التي كانت تتجاوز في حق الجيش وقياداته.

هجرة غير شرعية لإيطاليا

وفي مشهد آخر، تحدث شاب يعمل في السياحة مع زميله عن عزمه الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، مطالبا إياه بإعطائه مبلغا ماليا لمساعدته، فيرد صديقه بأن ما يفعله «مرمطة» لأن العمل هناك بنصف الأجر، فضلا عن مطاردات الشرطة الإيطالية التي يتعرض لها، ناصحا إياه بالبقاء في مصر؛ ليرد عليه بأنه مصمم على الهجرة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.