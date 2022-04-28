ضبط طني مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة نصف نقل بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديري مدريتي التموين ورؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط سيارة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة، وبمشاركة رئاسة المركز من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بعدد 700 كرتونة مواد غذائية مجهول المصدر، بداخل كل كرتونة عدد 40 كيسا زنة الكيس الواحد 70 جراما، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و960 كيلوجراما.

كما تم التحفظ على 105 كراتين مواد غذائية بداخل كل كرتونة عدد 24 كوبا زنة الكوب الواحد 60 جراما، بإجمالي كمية مقدارها 151 كيلوجراما و200 جرام، وتم تحرير المحضر رقم 5579 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية تمكنت أمس من ضبط 50 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على هذه المواد الغذائية وتحرير المحضر اللازم، وجاء ذلك في إطار التصدي للتجار المخالفين والمتلاعبين بالأغذية والعمل على ضبطهم وخاصة قبل عيد الفطر.