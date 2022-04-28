إصابة 10 أشخاص فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، وقع أحدهما على طريق «كفر الشيخ - سيدي سالم»، أمام قرية «الورق»، نتيجة تصادم دراجة نارية وأخرى «توكتوك»، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

إصابة 5 أشخاص في تصادم «موتوسيكل» و«توكتوك»

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، غرفة عمليات مرفق الإسعاف، إشارة بإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق سيدي سالم، بين دراجة نارية «موتوسيكل» ومركبة «توكتوك»، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام للعلاج.

وتبين إصابة كل من «خالد إبراهيم رمضان»، 18 سنة، بجرح في الوجه وكدمات، و«محمد تامر محمد رمضان»، 17 سنة، بجرح أعلى الصدر، و«عبد الرحمن سامح السعيد»، 21 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة، و«حمدية عبد المقصود مبارك»، 70 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى، و«مصطفى محمود محمد»، 40 سنة، مصاباً بسحجات في الوجه، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.

تصادم بين سيارتين على طريق «الرياض»

كما أصيب 5 أشخاص في حادث آخر، نتج عن تصادم سيارتين على طريق «الرياض»، بكفر الشيخ، حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومرفق الإسعاف بالمحافظة إشارة بإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق «الرياض» الزراعي، بعد محطة وقود «الثابت»، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «ماجي إبراهيم مسعد»، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مرلي ميلاد»، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مرينا ميلاد»، 7 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مصطفى السيد الزيات»، 32 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد لطفي عطية»، 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على الأجهزة المختصة والنيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.