لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. أولوية تخصيص الوحدات السكنية بالطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الأيام الماضية، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصي.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، فى بيان لها، أن مقدم جدية الحجز، لوحدات منخفضي الدخل، يبلغ 15 ألف جنيه، بينما يبلغ مقدم جدية حجز وحدات متوسطي الدخل 20 ألف جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أولوية تخصيص الوحدات بالطرح الجديد، منخفضي ومتوسطي الدخل، وفقا لما صدر فى بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أولوية تخصيص الوحدات بالطرح الجديد

- الأولوية ستكون في تخصيص الوحدات السكنية بالطرح الجديد، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادى الجديد، للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي «الإعلان الثالث - الإعلان الرابع - الإعلان الثامن (تحت الإنشاء)».

- وكذلك الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان 2005-2009 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لمن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوموا بتوقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق بكراسة الشروط وسداد فروق مقدمات جدية الحجز كما هو مذكور بكراسة الشروط.

مواعيد حجز وحدات الطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بوحدات الطرح الجديد، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 «للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط».

- ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 «لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة».